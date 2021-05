Napoli-Cagliari – Le formazioni ufficiali

DiMarzio : #Napoli, le probabili scelte di #Gattuso per il match contro il #Cagliari - sscnapoli : ?? | #NapoliCagliari sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna. ?? - TuttoMercatoWeb : Napoli-Cagliari, formazioni ufficiali: Lozano titolare con Osimhen. Cragno torna fra i pali - lajminet : Napoli – Cagliari, formacionet zyrtare - napolista : #NapoliCagliari, formazioni / Gattuso schiera Lozano e Osimhen titolari Le scelte per la partita delle 15 al Marado… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

Ilcontinua a rincorrere un posto in Champions League , mentre ilsta risalendo la china e punta ad una insperata salvezza. Sarà un match molto interessante quello di domenica pomeriggio ...I partenopei di Gennaro Gattuso ospitano i rossoblù di Leonardo Semplici nella 34ª giornata di Serie A: dove vedereIldi Gennaro Gattuso sfida in casa ildi Leonardo Semplici nella 34ª giornata di Serie A.: la partita si giocherà domenica 2 maggio 2021 nello ...Il Napoli continua la rincorsa Champions, il Cagliari punta a un'insperata salvezza: sarà un match molto interessante quello di oggi allo stadio Maradona. Gattuso schiera gli azzuri ...MondoNapoli Live è ora in onda con una nuova puntata, dedicata al prepartita di Napoli-Cagliari, partita importante per la zona Champions: se ci vuoi seguire in diretta, clicca sui seguenti link.