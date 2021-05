Mourinho: “Se un giorno dovessi tornare in Italia e allenare una rivale dell’Inter non ci penserei due volte” (Di domenica 2 maggio 2021) Intervistato dal Times, José Mourinho, ha parlato dei club del suo passato facendo qualche ipotesi sul suo futuro: “Quando lascio i club dico solo le cose positive, mai negative. Non sono il tipo di persona che lava i panni sporchi. Dico sempre cose positive. L’Inter? Ho vinto tutto con l’Inter. C’è un affetto speciale. Ma se un giorno dovessi andare in Italia e allenare una società rivale, non ci penserei due volte. Ho questo modo professionale di guardare alle cose. Mi sento bene con me stesso“. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Intervistato dal Times, José, ha parlato dei club del suo passato facendo qualche ipotesi sul suo futuro: “Quando lascio i club dico solo le cose positive, mai negative. Non sono il tipo di persona che lava i panni sporchi. Dico sempre cose positive. L’Inter? Ho vinto tutto con l’Inter. C’è un affetto speciale. Ma se unandare inuna società, non cidue. Ho questo modo professionale di guardare alle cose. Mi sento bene con me stesso“. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

