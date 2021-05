Matteo Salvini risponde a Fedez e condanna le frasi omofobe a Domenica Live (Di domenica 2 maggio 2021) Fedez, il giorno dopo il concerto del Primo Maggio. A Domenica Live Matteo Salvini commenta con Barbara d’Urso quanto accaduto nella serata di sabato e le denunce fate dal cantante. Il leader della Lega si è detto pronto al dialogo con Fedez e non solo, ha anche condannato le frasi omofobe citate da Fedez. Matteo Salvini commenta il discorso di Fedez a Domenica Live “Innanzitutto litigare non serve, è un momento drammatico” ha detto Matteo Salvini ricordando il dramma del Covid che ancor stringe l’Italia in una morsa fatta di malati e decessi. “Cerco di costruire, di proporre… anzi lo dico anche ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 2 maggio 2021), il giorno dopo il concerto del Primo Maggio. Acommenta con Barbara d’Urso quanto accaduto nella serata di sabato e le denunce fate dal cantante. Il leader della Lega si è detto pronto al dialogo cone non solo, ha ancheto lecitate dacommenta il discorso di“Innanzitutto litigare non serve, è un momento drammatico” ha dettoricordando il dramma del Covid che ancor stringe l’Italia in una morsa fatta di malati e decessi. “Cerco di costruire, di proporre… anzi lo dico anche ...

