L' occasione mancata di #Fedez

bismark_spartan : RT @Atalanta_BC: #SassuoloAtalanta | 0-1 | 39' ?? Occasione incredibile mancata da Berardi, che calcia a lato a porta quasi sguarnita. ?? In… - Atalanta_BC : #SassuoloAtalanta | 0-1 | 39' ?? Occasione incredibile mancata da Berardi, che calcia a lato a porta quasi sguarnit… - Adripong : Sono stati 9 anni bellissimi, a volte fin noiosi da quanto siamo stati dominanti...è mancata la ciliegina, ma ci sa… - CinemApp_Cinema : Il rammarico dell'@AnecWeb per l'uscita di #SiViveUnaVoltaSola: solo tre giorni nelle sale del produttore De Lauren… - infoitsport : Lecce, Corini: 'Occasione mancata, ma siamo in ballo e a Monza possiamo fare risultato' -

Ultime Notizie dalla rete : occasione mancata

il Giornale

Il palco del Primo maggio è da sempre l'per portare all'attenzione del grande pubblico i temi tanto cari alla sinistra ma quest'anno forse poteva essere diverso. La voce unica degli artisti ...... del Vaticano e di una piazza sterminata che ha sempre vissuto l'evento come un'di festa ... Andrea Rivera, che conduceva il Concertone, parla contro il Vaticano per laconcessione dei ...Secondo l'ex capo della Procura di Torino e già aggiunto di quella di Milano "la mancanza di un atto formale con cui trasmettere verbali ad una autorità superiore non è accettabile" ...Ci vuole coraggio a supportare non solo i più deboli ma soprattutto i dimenticati e dal palco del Primo maggio Fedez ha perso un'occasione ...