LIVE Moto3, GP Spagna in DIRETTA: Fenati e Migno si contendono il successo (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP E DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.20 E 14.00 -4 La classifica aggiornata: 1 53 D. ÖNCÜ 31:39.370 2 55 R. Fenati +0.141 3 37 P. ACOSTA +0.257 4 40 D. BINDER +0.347 5 5 J. MASIA +0.453 6 99 C. TATAY +0.715 7 52 J. ALCOBA +0.865 8 71 A. SASAKI +1.006 9 50 J. DUPASQUIER +1.097 10 43 X. ARTIGAS +1.296 -5 Fenati, Acosta ed Oncu sono i tre che sembrano un gradino sopra alla concorrenza! -5 Errore di Migno in curva 13. Il romagnolo di Snipers ha perso l’anteriore ed ha rischiato di cadere. -6 Ancora Fenati! Oncu riprende la leadership della corsa dopo uno splendido attacco dell’italiano che ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL WARM-UP E DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.20 E 14.00 -4 La classifica aggiornata: 1 53 D. ÖNCÜ 31:39.370 2 55 R.+0.141 3 37 P. ACOSTA +0.257 4 40 D. BINDER +0.347 5 5 J. MASIA +0.453 6 99 C. TATAY +0.715 7 52 J. ALCOBA +0.865 8 71 A. SASAKI +1.006 9 50 J. DUPASQUIER +1.097 10 43 X. ARTIGAS +1.296 -5, Acosta ed Oncu sono i tre che sembrano un gradino sopra alla concorrenza! -5 Errore diin curva 13. Il romagnolo di Snipers ha perso l’anteriore ed ha rischiato di cadere. -6 Ancora! Oncu riprende la leadership della corsa dopo uno splendido attacco dell’italiano che ...

