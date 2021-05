Inter | lo scudetto è tuo I 3 colpi ammazza-campionato

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - Inter : ?? Festeggia con noi lo Scudetto, con i prodotti celebrativi dei CAMPIONI D'ITALIA! Scoprili qui ??… - jrbasket2015 : RT @Gazzetta_it: Il tifoso #Moratti: '#Conte dejuventinizzato, è da rinnovo. Hakimi come Maicon. Lukaku, emozione pura' #scudetto https://t… - ninja2475 : RT @faberskj: Senza calciopoli, questo sarebbe il primo scudetto dell’inter dopo 32 anni. Per collocare le cose al loro posto. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter scudetto

Antonio Conte alla fine è riuscito a compiere la piccola rivoluzione nel calcio italiano: l'è la prima squadra diversa dalla Juventus a vincere lodopo dieci anni. Il percorso per tornare al successo in questo biennio non è stato certo lineare, anzi. A un certo punto, sembrava ...Se l'ultimodell'risaliva a 11 anni fa, per trovarne uno non targato Moratti bisogna riavvolgere il nastro fino al titolo dei record del 1989, targato Pellegrini e Trapattoni. Tra Grandedi ...Antonio Conte ha riportato l'Inter a vincere uno Scudetto dopo 11 anni. Lui che è sempre stato simbolo dei rivali storici della Juventus.Alle 15 tre partite importanti per le zone alte e basse del campionato: Sassuolo-Atalanta, Napoli-Cagliari e Bologna-Fiorentina.