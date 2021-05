Inter campione d'Italia, e' lo Scudetto numero 19 (Di domenica 2 maggio 2021) L'Inter, dopo 11 anni di digiuno, e' campione d'Italia per la diciannovesima volta. Il pareggio dell'Atalanta contro il Sassuolo regala lo Scudetto ai nerazzurri con quattro giornate d'anticipo. L'... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) L', dopo 11 anni di digiuno, e'd'per la diciannovesima volta. Il pareggio dell'Atalanta contro il Sassuolo regala loai nerazzurri con quattro giornate d'anticipo. L'...

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - d_carella : RT @TgrRaiLombardia: Inter Campione d'Italia con quattro giornate di anticipo. Caroselli di auto in diverse città. A Milano in migliaia in… - InterSenise : RT @_esegesi_: In alto le bandiere, l'Inter è Campione d'Italia per 19ª volta nella sua gloriosa storia - sempre - in Serie A. #Inter19 ht… -