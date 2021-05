Il Covid, la quarta ondata e la teoria del corridoio stretto (Di domenica 2 maggio 2021) Tra varianti, vaccini e parametri fondamentali è difficile capire cosa accadrà a maggio. Secondo il fisico Battiston ci sono due effetti opposti, non facile sapere quale prevarrà Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 maggio 2021) Tra varianti, vaccini e parametri fondamentali è difficile capire cosa accadrà a maggio. Secondo il fisico Battiston ci sono due effetti opposti, non facile sapere quale prevarrà

ilgiornale : Tra varianti, vaccini e parametri fondamentali è difficile capire cosa accadrà a maggio. Secondo il fisico Battisto… - EfisioErriu : @peppeprovenzano @Fedez @pdnetwork Salite su un palco e elencate tutte le balle che in un anno di #pandemia hanno s… - PierantoniFabio : Covid, le nuove cure - Quarta Repubblica Video | Mediaset Play - 8_ferro : @TgLa7 Tranquilli...col terzo richiamo della quarta vaccinazione da #COVID 22 risolverete Tutto. ???????????? - Laura_0583 : @sensocritico2 Dei vaccini. Questi non sono vaccini. Ed è la prima menzogna che dicono in tv. Seconda menzogna: ren… -