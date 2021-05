Hamilton vince in Portogallo davanti a Verstappen e Bottas

Corriere : Hamilton vince davanti a Verstappen e Bottas. Delude la Ferrari, Leclerc 6° e Sainz 11° - GiaPettinelli : F1: GpPortogallo; vince Hamilton, sesta Ferrari Leclerc. Seconda Red Bull Verstappen, terza Mercedes Bottas, 11/o S… - MICHELESIMONEit : Grande prova di forza di Hamilton, che soffre, subisce e alla fine vince. Ma Verstappen c'è, e c'è anche la Red Bul… - serenel14278447 : Hamilton vince davanti a Verstappen e Bottas. Delude la Ferrari, Leclerc 6° e Sainz 11°. Corriere della sera - DReinato : RT @quattroruote: #F1, in Portogallo vince Hamilton davanti a Verstappen e Bottas --> -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton vince

Lewis, a bordo della sua Mercedes,il Gran premio del Portogallo, terza prova del Mondiale 2021 di Formula 1. Sul circuito di Portimao, secondo posto per Max Verstappen (Red Bull) e terzo per ...Lewissu Mercedes ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del Portogallo, terza prova del 2021. Sul circuito di Portimao, il campione del mondo inglese ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e il ...Seconda vittoria stagionale per l'inglese, che costruisce il successo con due bei sorpassi ai danni di Verstappen e Bottas, finiti poi nell'ordine. Domenica difficile per la Ferrari ...Lewis Hamilton torna al successo vincendo il GP Portogallo per il secondo anno consecutivo! Una gara da leader per il britannico della Mercedes in cui è ...