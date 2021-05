Gol annullato ad Osimhen | “Era regolare | Mazzoleni silente”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’arbitro Fabbri haun gol regolarissimo ada metà del secondo tempo. L’attaccante nigeriano ha infatti messo la palla alle spalle del portiere cagliaritano non commettendo nessun fallo. Non secondo Fabbri (eche era al Var) che ha visto un fallo del centravanti su Godin. Queste le parole del giornalista Carlo Alvino su twitter: “Un gol regolarissimo didall’arbitro e con il Varnaturalmentenega al Napoli la vittoria! Senza se e senza ma. Il resto sono solo chiacchiere! Nulla è ancora perduto … ma con altri arbitri e non il solito addetto al Var. L'articolo proviene da Anteprima24.it.