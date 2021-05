FVG rimane in Zona Gialla

(Di domenica 2 maggio 2021) 2 maggio – Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, province autonome di Bolzano e di Trento sono considerate ZONE GIALLE Queste le regole fissate dal decreto del governo. In tutte le regioni, a prescindere dal colore, è in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Misure meno restrittive e meno vincoli nella, già a partire dal 26 aprile. Gli spostamenti, nel rispetto del coprifuoco, sono liberi. Non serve autocertificazione nemmeno per passare da una regioneall’altra. Cambiano le regole per le visite private fino al 15 giugno nelle regioni gialle. Potranno raggiungere un’altra abitazione privata quattro persone, che potranno portare con sé figli minori, di età anche superiore ai 14 anni. Questi spostamenti possono ...

Ultime Notizie dalla rete : FVG rimane

Oltre 12 mila i tamponi eseguiti, tra molecolari e antigenici. Il tasso di positivitàbasso, 1,8 per cento, praticamente invariato. I ricoveri nelle terapie intensive rimangono 30, in calo negli altri reparti CreditsIlcertamente in zona gialla. Secondo l'Iss, il valore dell'incidenza è di 93 contagi su 100mila abitanti, per la prima volta sotto i cento da mesi I NUMERI I contagi nell'ultima settimana ...Sono inoltre 5595 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 54 casi (0,96%). Covid in Friuli Venezia Giulia: stabili terapie intensive e in calo ricoveri altri reparti. I dece ...La pandemia per il nostro territorio si conferma in fase regressiva, soprattutto se considerata e rapportata ai numeri di qualche settimana fa ...