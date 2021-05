"Fedez non può parlare del Ddl Zan e Pio e Amedeo possono dire fro**o e neg** in tv?". Le reazioni sui social dopo il discorso al Concertone (Di domenica 2 maggio 2021) Fedez nel suo discorso giudicato inopportuno dalla Rai si è scagliato contro Andrea Ostellari, relatore del Ddl Zan, citando anche frasi omofobe di politici leghisti Le parole di Fedez pronunciate durante il concerto del Primo Maggio hanno scatenato migliaia di reazioni. Sui social è un tripudio per l'artista che si è scagliato contro il leghista Andrea Ostellari - presidente del commissione giustizia al Senato e relatore del Ddl Zan, la proposta … Leggi su it.mashable (Di domenica 2 maggio 2021)nel suogiudicato inopportuno dalla Rai si è scagliato contro Andrea Ostellari, relatore del Ddl Zan, citando anche frasi omofobe di politici leghisti Le parole dipronunciate durante il concerto del Primo Maggio hanno scatenato migliaia di. Suiè un tripudio per l'artista che si è scagliato contro il leghista Andrea Ostellari - presidente del commissione giustizia al Senato e relatore del Ddl Zan, la proposta …

Fedez : La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capita… - Fedez : Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da… - AzzolinaLucia : Salvini non ha mai amato le persone libere, le teste pensanti, chi gli dice le cose de visu. E, quando trova chi no… - GiuliaDeCaro9 : RT @Fedez: La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai… - maxlarosa80 : se @Fedez guadagna onestamente grazie al suo lavoro, paga le tasse e non sfrutta i suoi collaboratori, a me il fatt… -