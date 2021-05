F1, pagelle GP Portogallo: Sainz impalpabile, Bottas malleabile, Hamilton implacabile (Di domenica 2 maggio 2021) Il Gran Premio del Portogallo 2021 è andato in archivio a Portimao con la vittoria di Lewis Hamilton, che ha preceduto all’arrivo la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Quarta piazza lontano dai riflettori per un solido Sergio Perez, mentre Lando Norris è 5° avendo la meglio nella battaglia del midfield davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Di seguito le pagelle del GP Portogallo 2021 di F1: pagelle GRAN PREMIO Portogallo 2021 – F1 Lewis Hamilton (Mercedes) 9: Prestazione quasi perfetta da parte del britannico, che sfrutta nel migliore dei modi il potenziale della sua Mercedes superando in pista sia Max Verstappen che Valtteri Bottas, guadagnandosi meritatamente la vittoria n.97 in carriera. Una sola ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Il Gran Premio del2021 è andato in archivio a Portimao con la vittoria di Lewis, che ha preceduto all’arrivo la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Mercedes di Valtteri. Quarta piazza lontano dai riflettori per un solido Sergio Perez, mentre Lando Norris è 5° avendo la meglio nella battaglia del midfield davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Di seguito ledel GP2021 di F1:GRAN PREMIO2021 – F1 Lewis(Mercedes) 9: Prestazione quasi perfetta da parte del britannico, che sfrutta nel migliore dei modi il potenziale della sua Mercedes superando in pista sia Max Verstappen che Valtteri, guadagnandosi meritatamente la vittoria n.97 in carriera. Una sola ...

