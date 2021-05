Eva Grimaldi in lacrime per la mamma: “Non riesco a nominarla” (Di domenica 2 maggio 2021) Risate e lacrime per l’intervista di Eva Grimaldi e Imma Battaglia a Domenica In. A due anni dal matrimonio la coppia è più solida e felice di prima. Dichiarazioni d’amore continue e ancora risate ma poi arriva il pianto di dolore per la Grimaldi che non riesce a nominare sua madre, a sentire parlare della sua mamma senza piangere. E’ felice Eva ma il dolore della perdita della madre è stato devastante, Mara Venier lo sa bene, in quel periodo ha cercato di sostenerla, conosce bene quel vuoto. Imma Battaglia interviene subito, protettiva nei confronti di sua moglie; racconta che sua madre la adora, che la ringrazia sempre, che quando la vede arrivare le dice sempre che è molto bella. La Venier dice a voce alta un pensiero dell’attrice, che è stata sua madre a metterle Imma accanto e che dal cielo continua a proteggerla. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 2 maggio 2021) Risate eper l’intervista di Evae Imma Battaglia a Domenica In. A due anni dal matrimonio la coppia è più solida e felice di prima. Dichiarazioni d’amore continue e ancora risate ma poi arriva il pianto di dolore per lache non riesce a nominare sua madre, a sentire parlare della suasenza piangere. E’ felice Eva ma il dolore della perdita della madre è stato devastante, Mara Venier lo sa bene, in quel periodo ha cercato di sostenerla, conosce bene quel vuoto. Imma Battaglia interviene subito, protettiva nei confronti di sua moglie; racconta che sua madre la adora, che la ringrazia sempre, che quando la vede arrivare le dice sempre che è molto bella. La Venier dice a voce alta un pensiero dell’attrice, che è stata sua madre a metterle Imma accanto e che dal cielo continua a proteggerla. ...

