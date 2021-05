Daniela Martani attacca Fedez dopo il monologo del Concertone: “Non può insegnare niente a nessuno!” (Di domenica 2 maggio 2021) dopo il monologo di Fedez al Concertone del Primo Maggio, anche Daniela Martani torna a parlarne sui social e non certo in maniera clemente (ma anzi, tutt’altro). Daniela Martani attacca Fedez: “Non può insegnare niente a nessuno!” L’ex de L’Isola dei Famosi, infatti, ha picchiato duro come sempre: “Vorrei fare la stessa cosa: sputtan*re la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 2 maggio 2021)ildialdel Primo Maggio, anchetorna a parlarne sui social e non certo in maniera clemente (ma anzi, tutt’altro).: “Non può” L’ex de L’Isola dei Famosi, infatti, ha picchiato duro come sempre: “Vorrei fare la stessa cosa: sputtan*re la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LaicSempre : Daniela Martani,da una che scrive ste cattiverie subito dopo il terremoto,non potevo aspettarmi di meglio ????????… - giuserossilmg : @BertoBarto26 @WeFoundAnsia Almeno Daniela Martani unisce vedo ?? - blogtivvu : Daniela Martani attacca Fedez dopo il monologo del Concertone: “Non può insegnare niente a nessuno!”… - thebrexix : the winner of the best discorso insensato va a daniela martani - arietina__ : e anche daniela martani è cancelled -