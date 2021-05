Crisi dei conduttori (e non solo), lo stabilimento Fca di Melfi si ferma per una settimana (Di domenica 2 maggio 2021) Fca, stop allo stabilimento di Melfi dal 3 al 10 maggio: dipendenti in cassa integrazione. Lo stabilimento Fca di Melfi si ferma per una settimana (dal 3 al 10 maggio) anche per la Crisi dei semiconduttori, causata anche dall’emergenza Covid. Dal 3 al 10 maggio lo stabilimento di Melfi si ferma e i dipendenti saranno messi in cassa integrazione. Lo stop è legato al calo della domanda e alla Crisi dei semiconduttori che sta mettendo in difficoltà il settore dell’auto a livello mondiale. La Crisi è legata agli effetti della pandemia e alla Crisi economica. Sostanzialmente nello stabilimento non ci sono i ... Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021) Fca, stop allodidal 3 al 10 maggio: dipendenti in cassa integrazione. LoFca disiper una(dal 3 al 10 maggio) anche per ladei semi, causata anche dall’emergenza Covid. Dal 3 al 10 maggio lodisie i dipendenti saranno messi in cassa integrazione. Lo stop è legato al calo della domanda e alladei semiche sta mettendo in difficoltà il settore dell’auto a livello mondiale. Laè legata agli effetti della pandemia e allaeconomica. Sostanzialmente nellonon ci sono i ...

