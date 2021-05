Classifica Mondiale piloti F1 2021: Hamilton in testa, +8 su Verstappen. Leclerc 5° con la Ferrari (Di domenica 2 maggio 2021) Lewis Hamilton resta in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1 2021, al termine del GP del Portogallo, seconda tappa di questo lunghissimo campionato. Il britannico ha vinto sul circuito di Portimao davanti a Max Verstappen e ora ha otto punti di vantaggio sull’olandese. Di seguito la Classifica del Mondiale piloti F1 2021. Classifica Mondiale piloti F1 2021 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 69 2. Max Verstappen (Red Bull) 61 3. Lando Norris (McLaren) 37 4. Valtteri Bottas (Mercedes) 325. Charles Leclerc (Ferrari) 28 6. Sergio Perez (Red Bull) 22 7. Daniel Ricciardo ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Lewisresta inalladelF1, al termine del GP del Portogallo, seconda tappa di questo lunghissimo campionato. Il britannico ha vinto sul circuito di Portimao davanti a Maxe ora ha otto punti di vantaggio sull’olandese. Di seguito ladelF1F11. Lewis(Mercedes) 69 2. Max(Red Bull) 61 3. Lando Norris (McLaren) 37 4. Valtteri Bottas (Mercedes) 325. Charles) 28 6. Sergio Perez (Red Bull) 22 7. Daniel Ricciardo ...

