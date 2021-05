Calciomercato Milan, Donnarumma in lacrime: Juventus in agguato (Di domenica 2 maggio 2021) Gigio Donnarumma, da sempre dichiaratosi tifoso Milanista, sta ricevendo molte critiche per la mancata firma sul rinnovo e un possibile trasferimento alla Juventus. Il calcio romantico, da tanti osannato e cercato, ormai non esiste più. Oggi contano i soldi e i seguaci del dio denaro sono sempre maggiori. Accontentarsi, per così dire, di somme modiche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Gigio, da sempre dichiaratosi tifosoista, sta ricevendo molte critiche per la mancata firma sul rinnovo e un possibile trasferimento alla. Il calcio romantico, da tanti osannato e cercato, ormai non esiste più. Oggi contano i soldi e i seguaci del dio denaro sono sempre maggiori. Accontentarsi, per così dire, di somme modiche L'articolo proviene da Inews.it.

Gazzetta_it : #Milan, assalto a De Paul in cambio di Hauge: l'Udinese riflette - Eurosport_IT : Donnarumma avrebbe lasciato il confronto in lacrime ?????? #SerieA | #Milan | #Donnarumma - DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, il portiere che potrebbe raccogliere l'eredità di #Donnarumma al #Milan?? - ferrante_pie : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - @Lucasvazquez91 ad un passo dal rinnovo con il @realmadrid - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Luca… - qelav : RT @BarcaUniversal: Inter Milan and Juventus are very interested in Riqui Puig. Barça could include him in a swap deal for any of these pla… -