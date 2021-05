Battlefield 6: un leak svela le prime (vere?) immagini (Di domenica 2 maggio 2021) Nelle scorse ore hanno iniziato a circolare in rete alcune immagini che, seppur non ancora confermate, sembrerebbero un leak del prossimo Battlefield 6 Negli scorsi mesi, tantissimi sono stati i rumor e le voci circolanti riguardanti il prossimo capitolo di Battlefield. Che segua il filone principale, ed esca quindi come Battlefield 6, non è ancora stato confermato, così come non è ancora certo che il titolo sia cross-gen. Sappiamo quasi con certezza che il setting tornerà ad essere quello contemporaneo e che il fattore meteo potrebbe influire decisivamente sul gameplay, ma poco altro è stato svelato. Fatto sta che il chiacchieratissimo titolo di Electronic Arts e DICE era già stata vittima di un presunto leak lo scorso mese ed oggi, lo stesso utente Twitter, tale ... Leggi su tuttotek (Di domenica 2 maggio 2021) Nelle scorse ore hanno iniziato a circolare in rete alcuneche, seppur non ancora confermate, sembrerebbero undel prossimo6 Negli scorsi mesi, tantissimi sono stati i rumor e le voci circolanti riguardanti il prossimo capitolo di. Che segua il filone principale, ed esca quindi come6, non è ancora stato confermato, così come non è ancora certo che il titolo sia cross-gen. Sappiamo quasi con certezza che il setting tornerà ad essere quello contemporaneo e che il fattore meteo potrebbe influire decisivamente sul gameplay, ma poco altro è statoto. Fatto sta che il chiacchieratissimo titolo di Electronic Arts e DICE era già stata vittima di un presuntolo scorso mese ed oggi, lo stesso utente Twitter, tale ...

