Alunno positivo in una classe della scuola elementare di Loiri: scatta la quarantena (Di domenica 2 maggio 2021) (Visited 234 times, 234 visits today) Notizie Simili: Caso di variante inglese a Santa Teresa: in… Dopo la zona rossa a San Teodoro tutto pronto per lo… I 10 film da vedere su Amazon ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 2 maggio 2021) (Visited 234 times, 234 visits today) Notizie Simili: Caso di variante inglese a Santa Teresa: in… Dopo la zona rossa a San Teodoro tutto pronto per lo… I 10 film da vedere su Amazon ...

McCaputi : RT @tvprato: E’ ancora positivo al Covid, ma dopo 21 giorni di quarantena l’alunno viene richiamato a scuola. I genitori: “Non lo rimandiam… - tvprato : E’ ancora positivo al Covid, ma dopo 21 giorni di quarantena l’alunno viene richiamato a scuola. I genitori: “Non l… - ClaudioSalvaro : @venturini_lu @OpencovidM Io da genitore con 2 bambini alla primaria, vedo invece una discreta organizzazione. 2 ta… - VgaMaths : @borghi_claudio I casi sono in aumento nelle fasce 5-19, perché l'eventuale effetto arrivi alle terapie intensive s… - venturini_lu : @alexfuse @OpencovidM In che regione? In Piemonte no, per lo meno quando il positivo è un alunno. -