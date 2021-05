Gazzetta_it : Moto3, Acosta da record a Jerez, super Fenati 2°. Che finale mozzafiato! #GPSpagna - Delio92 : Terza vittoria di fila per #acosta in #moto3, 4 podi su 4 da inizio carriera. Record assoluto per quell'età. Si riv… - gardos2703 : Io 18 anni domenica mattina sul divano, acosta 16 anni batte tutti i record possibili della moto 3 - F_Enrico88 : L'ho detto 3 gare fà Acosta è un fenomeno! Questo è pronto a distruggere record su record! E la cosa che mi piace d… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Migno firma il giro record in FP3, Acosta in Q1) è stato pubblicato su Motormaniaci -… -

Ultime Notizie dalla rete : Acosta record

Sky Sport

strepitoso taglia il traguardo in prima posizione dopo esser partito dalla 13esima casella. Il talento spagnolo stabilisce un doppio: è il più giovane della storia a vincere tre gare ...Moto2 Un Remy Gardner dasi prende la pole in Moto2 davanti a due piloti italiani. L'... Il capoclassifica Pedroè solo 13°. Il via alle 11. 1 di 7 MotoE Balla musica brasiliana la prima ...M1 finished a scant 0.057-seconds behind in second, and will be looking to make amends for his mechanical DNF that robbed him of a potential victory the last time MotoGP raced at Jerez in the 2020 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP DI OGGI 12.43 La classifica aggiornata: 1 19 A. IZDIHAR 1:46.737 2 82 S. NEPA +0.102 3 73 M. KOFLER +0.377 4 2 ...