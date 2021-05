Vaccini, in Lombardia al via prenotazione per tutti i 'fragili' (Di sabato 1 maggio 2021) A partire dalle ore 18, in Lombardia sarà estesa la possibilità di prenotare la vaccinazione anti Covid - 19 alla fascia d'età 16 - 49 anni con esenzione per patologia (i cosiddetti 'fragili'). Le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 maggio 2021) A partire dalle ore 18, insarà estesa la possibilità di prenotare la vaccinazione anti Covid - 19 alla fascia d'età 16 - 49 anni con esenzione per patologia (i cosiddetti ''). Le ...

Agenzia_Ansa : Arrestati attentatori hub vaccini di Brescia, sono due no vax #ANSA - LegaSalvini : VACCINI, #BERTOLASO: LOMBARDIA DA CHAMPIONS, PRONTI A SUPERARE 115MILA DOSI GIORNALIERE - MediasetTgcom24 : Vaccini, in Lombardia al via prenotazione per tutti i fragili #covid - Enzaedma60 : RT @MassimoSertori_: ??Politici, intellettuali, giornalisti, influencer per mesi hanno dipinto il #Pirellone come simbolo di inefficienza p… - OhWhatFun__ : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, in Lombardia al via prenotazione per tutti i 'fragili' #lombardia -