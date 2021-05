Un paese di plastica, anzi due (Di sabato 1 maggio 2021) Da una parte una scatoletta di plastica a motore, dall’altra il “meno ma meglio” di Dieter Rams. Carenza abitativa a Est e grandi multinazionali che si affacciavano a Ovest. Mancanza di materie prime e regolamenti stringenti, contro abbondanza e innovazione: le due Germanie, che dal 1961 hanno diviso politicamente l’Europa, hanno subito un’evoluzione parallela per i quarant’anni successivi. Ma se per decenni l’auto Trabant, simbolo della Ddr, è stata considerata un rottame su ruote, oggi la stessa carrozzeria in plastica riciclata che le era valso il soprannome di “plastic bomber” l’ha resa un’auto circolare ante litteram. Allo stesso modo, la tanto bistrattata plastica era considerata un materiale nuovo ed eccitante anche per l’Ovest, nonostante i produttori avessero un accesso facilitato a fornitori internazionali e a materie ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) Da una parte una scatoletta dia motore, dall’altra il “meno ma meglio” di Dieter Rams. Carenza abitativa a Est e grandi multinazionali che si affacciavano a Ovest. Mancanza di materie prime e regolamenti stringenti, contro abbondanza e innovazione: le due Germanie, che dal 1961 hanno diviso politicamente l’Europa, hanno subito un’evoluzione parallela per i quarant’anni successivi. Ma se per decenni l’auto Trabant, simbolo della Ddr, è stata considerata un rottame su ruote, oggi la stessa carrozzeria inriciclata che le era valso il soprannome di “plastic bomber” l’ha resa un’auto circolare ante litteram. Allo stesso modo, la tanto bistrattataera considerata un materiale nuovo ed eccitante anche per l’Ovest, nonostante i produttori avessero un accesso facilitato a fornitori internazionali e a materie ...

