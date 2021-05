Travaglia-Andujar in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2021 (Di sabato 1 maggio 2021) Stefano Travaglia sfiderà Pablo Andujar in occasione dell’ultimo turno di qualificazione del Masters 1000 di Madrid 2021. L’azzurro ha sconfitto Carlos Gimeno Valero all’esordio. Il suo avversario ha invece sconfitto in due set Kukushkin ed ora contenderà al marchigiano un posto nel main draw. La sfida andrà in scena domenica 2 maggio, sul Court 6 come secondo match, a partire dalle ore 11.00. Sky Sport detiene i diritti dell’evento iberico e potrebbe offrirne la fruizione televisiva tramite i canali 201, 204 e 205 (con live streaming su Sky Go), sebbene non sia chiaro se copra i match di qualificazione. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito al confronto. IL TABELLONE IL MONTEPREMI DEL MAIN DRAW SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Stefanosfiderà Pabloin occasione dell’ultimo turno di qualificazione deldi. L’azzurro ha sconfitto Carlos Gimeno Valero all’esordio. Il suo avversario ha invece sconfitto in due set Kukushkin ed ora contenderà al marchigiano un posto nel main draw. La sfida andrà in scena domenica 2 maggio, sul Court 6 come secondo match, a partire dalle ore 11.00. Sky Sport detiene i diritti dell’evento iberico e potrebbe offrirne la fruizione televisiva tramite i canali 201, 204 e 205 (con livesu Sky Go), sebbene non sia chiaro se copra i match di qualificazione. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito al confronto. IL TABELLONE IL MONTEPREMI DEL MAIN DRAW SportFace.

Masters 1000 Madrid: Il programma completo di Domenica 02 Maggio

Masters 1000 Madrid 2021: Mager, Cecchinato e Travaglia passano tutti al turno decisivo delle qualificazioni L'Italia fa bottino pieno nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid. Dopo la vittoria di Lorenzo Musetti, infatti, arrivano anche quelle di Marco Cecchinato, Gianluca Mager e Stefano Travaglia

Masters 1000 Madrid 2021: programma e orari di domenica 2 maggio con Musetti Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Masters 1000 di Madrid 2021, per quanto concerne la giornata di domenica 2 maggio. In campo Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato

L'Italia fa bottino pieno nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid. Dopo la vittoria di Lorenzo Musetti, infatti, arrivano anche quelle di Marco Cecchinato, Gianluca Mager e Stefano Travaglia a ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Masters 1000 di Madrid 2021, per quanto concerne la giornata di domenica 2 maggio. In campo Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato ...