Traffico Roma del 01-05-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione buon primo maggio nessuna novità di rilievo pocoregistrato sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul raccordo autostrada e consolari la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente nell’estrema periferia sud della città in via di Torre Sant’Anastasia tra via di Porta medaglia via di Castel di Leva raccomandiamo le dovute attenzioni Attenzione anche ai lavori alla conseguente riduzione della sede stradale in via Ferdinando di Savoia ci troviamo a ridosso di Piazza del Popolo previsione corso della mattinata un incremento della circolazione a causa di guanti trascorreranno Come da tradizione la festa dei Lavoratori fuori porta ti proprio nella ricorrenza del Primo Maggio manifestazione questa mattina in Piazza Santi Apostoli l’appuntamento e tra poco alle 9:30 ...