Stefania Orlando contro Pio e Amedeo (Di sabato 1 maggio 2021) Stefania Orlando commenta sui social il discorso sui termini ritenuti offensivi per quanto riguarda identità di genere e comunità etniche di Pio e Amedeo a Felicissima Sera andato in onda ieri. L'ex gieffina ammonisce il duo comico: "Gli uomini bianchi cosa possono saperne?". Ieri, durante la puntata di Felicissima Sera, show di Canale 5 condotto da Pio e Amedeo, il duo comico ha recitato un monologo sui termini Articolo completo: dal blog SoloDonna

