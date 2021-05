Si rafforza la candidatura a sindaco di Damiano Cardiello | ufficializzato sostegno di FdI

Ultime Notizie dalla rete : rafforza candidatura

Il Gazzettino

... che assegna 200mila euro per il funzionamento del Gect, quale soggetto attuatore delle attività e degli interventi in funzione della. Contemporaneamente è giunta la notizia della nomina ...CUNEO Andrea Silvestri lascia l'incarico di direttore generale della fondazione Crc (venne scelto nel 2014) e, dall'autunno, verrà nominato direttore generale dell'Università di Torino. Il nuovo ...Per trovare il candidato sindaco Pd, M5s e gli altri partiti del centrosinistra avviano le consultazioni interne. Sarà il segretario del Pd Marco Sarracino a sentire i singoli partiti sul nome preferi ...Anche se per ora le uniche certezze sono che quel “leak” – una registrazione di tre ore, sulle sette di conversazione tra Zarif e l’economista di area riformista Saeed Leylaz – è stato pubblicato dal ...