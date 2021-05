Serie B | 35a giornata | ecco il programma completo delle gare delle 14 | 00

(Di sabato 1 maggio 2021) La fine del campionato si avvicina in cadetteria e la contemporaneità delladiventa fondamentale. In questa tornata del torneo, infatti, tutte le squadre della seconda divisione italiana giocano alle ore 14:00 porgendo agli appassionati un ricco ed appassionante menù: laB, nelle 35a, potrebbe emettere i primi verdetti. È un campionato diB ancora accesissimo che attende, almeno in via ufficiale, di emettere i primi verdetti della stagione 2020/21. È il caso, ad esempio, della corsa alla promozione diretta con l’Empoli, attualmente primo, con sette punti di vantaggio sulla terza: gli azzurri, con assoluta probabilità, prenderanno uno dei due slot per laA immediata. Chi potrebbe far compagnia ad Alessio Dionisi? Sembra essere, a meno di rimonte clamorose, una corsa a ...

La Reggiana sfida il Pordenone nellagiornata diB : la formazione emiliana ha bisogno di punti se vuole ancora sperare di giocare i playout . Ma dove vedere la partita in tv e in streaming ? Il calcio d'inizio è in programma ...LaB torna in campo . Per lagiornata di campionato si affrontano Ascoli ed Empoli. Ma dove vedere la partita in tv e in streaming ? Il calcio d'inizio è in programma alle ore 14.00 di sabato ...Serie B, 35a giornata di campionato: ecco il programma completo delle gare delle 14:00 (tutte insieme) del torneo ...L’Empoli potrebbe festeggiare la promozione diretta e L’Entella arrendersi alla retrocessione. Ma quanto peseranno le ultime ‘telenovela’ del Monza e del Cosenza?