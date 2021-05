Serie A | Milan-Benevento | Pioli con Ibrahimovic dal 1? Le formazioni ufficiali

(Di sabato 1 maggio 2021) Tutto pronto a San Siro per.Di seguito ledel match valevole per la trentaquattresima giornata diA.VIDEO, così in campo: le scelte diin vista del match di San Siro(4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhano?lu, Leão; Ibrahimovi?. A disp. A. Donnarumma, T?t?ru?anu; Calabria, Gabbia, Kalulu, Kjær; Castillejo, Díaz, Hauge, Kruni?, Meïte, Tonali; Rebi?. All.:(4-3-2-1): Montipò; De Paoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ioni??; Iago Falque, Improta; Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli; Gaich, Tello, Caprari, Insigne, Di Serio, Sanogo, Hetemaj, ...

I nerazzurri grazie ai tre punti conquistati allo Scida contro i calabresi retrocessi in B sono saliti a quota 82 e non sono più raggiungibili da Napoli, Juventus e, tutti a 66. Anche se gli ...Invece con l'acqua alla gola Parma e Crotone , a cui manca solo la matematica finire inB. ... Live- Benevento, segui la diretta sabato ore 20.45 In tv: Dazn. LiveGalvanizzate dalla conquista della finale di Coppa Italia, la Roma di Elisabetta Bavagnoli si appresta a scendere in campo alle ore 15:00 al "Tre Fontane" per affrontare il Milan di Ganz, ...Dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia eliminando la Juventus, la Roma giocherà questo pomeriggio alle ore 15:00 in casa contro il Milan, l'avversario che dovrà ...