Scienza, il genoma dell'ulivo non ha più segreti: il Crea completa il sequenziamento (Di sabato 1 maggio 2021) Anche il genoma dell'ulivo non ha più segreti: dopo tre anni di studi e sperimentazioni condotti nell'ambito del progetto Olgenome, il Crea – con il suo Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura – ha presentato il sequenziamento completo del genoma dell'ulivo, varieta' Leccino, tra le piu' diffuse. Il progetto Olgenome si e' svolto nell'ambito del Piano Olivicolo Nazionale, l'importante provvedimento voluto e finanziato dal Mipaaf, per incrementare in modo sostenibile la produzione nazionale, per promuovere l'attivita' di ricerca e di valorizzazione del Made in Italy, per recuperare le diverse varieta' delle cultivar nazionali ed incentivare l'organizzazione economica della filiera. Il Crea Olivicoltura, Frutticoltura e ...

