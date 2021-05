Molotov contro centro vaccini | arrestati 2 no vax

(Di sabato 1 maggio 2021) Due no vaxper l’attacco del 3 aprile scorso, con lancio diilvaccinale di via Morelli a Brescia. Stamattina i carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Brescia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Brescia Alessandra Sabatucci, su richiesta della Procura della Repubblica diretta da Francesco Prete, nei confronti di P.P. – 52 anni- e N.Z. – 51 anni-, gravemente indiziati dei delitti di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) e porto e detenzione di armi da guerra (art. 4 l. 895/67) commessi ai danni delvaccinale di via Morelli a Brescia. Contestualmente, sono state eseguite nelle province di Brescia e Verona delle perquisizioni ...

Advertising

Adnkronos : “Dobbiamo creare paura”: l’attacco #novax a Brescia. - globalistIT : - CaselliLorenzo : RT @Piovegovernolad: ?? LA NOTIZIA POCO FA: COS'HANNO SCOPERTO ?? ?? - Leaderdelsettor : RT @Adnkronos: “Dobbiamo creare paura”: l’attacco #novax a Brescia. - zazoomblog : Molotov contro il centro vaccinale di Brescia: arrestati due negazionisti - #Molotov #contro #centro #vaccinale -

Ultime Notizie dalla rete : Molotov contro

10.00hub vaccinale, 2 arresti I carabinieri del Ros hanno arrestato i responsabili dell'attentato incendiario avvenutoun hub vaccinale a Brescia lo scorso 3 aprile. Si tratta di un ...Due nemici della scienza e, a quanto pare, uno anche portatatore di una concezione xenofoba della società. Due uomini sino stati arrestati per l'attacco condel 3 aprile scorsoil centro vaccinale di Brescia sono due no vax. E' quanto si legge nella nota del Ros che ha dato notizia dell'operazione. Si tratta di Paolo Pluda, che, sebbene ...Due arresti per l'attacco del 3 aprile scorso, con lancio di molotov contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Stamattina i carabinieri del Ros e de ...Quella notte di luglio 2019 le ragazze che si trovavano con Ciro Grillo erano sobrie. La vodka è entrata in scena solo dopo la presunta violenza di gruppo. Dai verbali emerge ...