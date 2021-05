Mario?Ventura | ?“Il servizio solo all’aperto è molto limitativo”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 1 maggio 2021) di Monica De Santis Mario Ventura, responsabile FIPE Salerno per Confcommercio Campania, traccia ad una settimana dal ritorno in zona gialla della Campania e quindi con la riapertura, anche se parziale al pubblico di bar e ristoranti, un bilancio e si mostraamareggiato per un decreto che purtroppo ha penalizzato molti suoi colleghi… “ Quello che sarebbe dovuto essere un Decreto Aperture, in realtà appare come un Decreto Chiusure già annunciato, in quanto il 50% delle attività non ha potuto rialzare le serrande, non disponendo degli spazi esterni, senza tenere conto del fatto che, molti altri esercizi si sono dovuti adeguare ad accogliere un numero ridotto di clientela distribuita a un numero esiguo di tavoli”. Secondo Ventura purtroppo la parziale riapertura dei locali non ha spinto le persone ad uscire, infatti gli incassi che si registrano sono ancora ...