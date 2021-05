Maimone | “Al Sud predisporre controlli per disarmare i furbetti del Recovery Fund”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 1 maggio 2021) Dopo idel reddito di cittadinanza al Sud c’è il rischio che nasca la categoria deideldi BiagioI Sindaci delSud protestano affinché il Governo destini al Mezzogiorno più risorse rispetto a quelle già stabilite. Per alcuni di essi quelli da stanziare sono solo briciole e a poco servono per rilanciare l’economia del Meridione d’Italia e, soprattutto, per dar vita a quel processo di trasformazione che, da anni, i cittadini del Sud attendono. La mia paura è che, come quasi spesso accade, i soldi finiscano nelle mani sbagliate, esattamente come sta accadendo per il reddito di cittadinanza che, molto spesso, è finito, nientemeno, nelle tasche di qualche mafioso. Desidero precisare che sono un meridionale ed anche meridionalista, il ...