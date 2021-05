LIVE Moto3 | GP Spagna in DIRETTA | Acosta passa in Q2 | eliminato Foggia che scatterà 23°

(Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP DI OGGI 12.53 La classifica della Q1: 1 37 P.1:46.138 2 28 I. GUEVARA +0.026 3 99 C. TATAY +0.250 4 52 J. ALCOBA +0.365 5 6 R. YAMANAKA +0.441 6 19 A. IZDIHAR +0.599 7 11 S. GARCIA +0.616 8 31 A. FERNANDEZ +0.625 9 7 D.+0.639 10 54 R. ROSSI +0.692 12.51 Pedro! Il leader del Mondialein Q2 con il best lap della sessione. Guevara, Tatay ed Alcoba accedono alla fase finale della qualifica.Dennische23°. 12.51e ...

9.50 - Si sono appena concluse le terze prove libere della classe, con Andrea Migno in testa con 1'44.988, davanti a Deniz Oncu (+0.578) e John McPhee (+0.610). Gabriel Rodrigo ha fatto segnare il miglior tempo in Fp2. 12.43 La classifica aggiornata: 1 19 A. IZDIHAR 1:46.737 2 82 S. NEPA +0.102 3 73 M. KOFLER +0.377 Moto3 Gp Spagna Jerez Prove Libere 3 - Grandissima prestazione, con tanto di nuovo record della pista per Andrea Migno (Honda), che nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna.