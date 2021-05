La giustizia da riformare secondo Paola Severino

(Di sabato 1 maggio 2021) Lae la sua riforma, come definito dal ministro Cartabia, è il pilastro su cui si basa l’intero Piano del governo per l’utilizzo dei fondi europei. Oggi l’Europa ci chiede di intervenire sulla, di dare un apporto necessario per poter avere importanti conseguenze economiche. Sono questi i temi centrali affrontati durante il web talk “Rilanciare il potenziale dell’Italia” nel quale Valerio De Luca presidente di Task Force Italia ha intervistatovice presidente della Luiss Guido Carli. Tra i partecipanti al successivo tavolo di lavoro, coordinati da Giuseppina Rubinetti presidente di Equitalias.p.a, Laura Laera, commissario della Commissione adozioni internazionali presidenza del Consiglio dei ministri, Claudia Pedrelli, presidente ...

Advertising

riotta : Governo #Draghi ha ambizione riformare #Italia innovandola. Credo debba dunque prestare grande attenzione allo scan… - Ma_r_coo : RT @andreasso1951: L’uomo che doveva riformare la giustizia, mi viene da ridere se penso che il M5S dovevano aprire il Parlamento come una… - matteot483 : RT @riotta: Governo #Draghi ha ambizione riformare #Italia innovandola. Credo debba dunque prestare grande attenzione allo scandalo faide e… - LuigiGiliberti2 : RT @riotta: Governo #Draghi ha ambizione riformare #Italia innovandola. Credo debba dunque prestare grande attenzione allo scandalo faide e… - SIPARISipari : RT @riotta: Governo #Draghi ha ambizione riformare #Italia innovandola. Credo debba dunque prestare grande attenzione allo scandalo faide e… -

Ultime Notizie dalla rete : giustizia riformare

Sky Tg24

La ricerca dellanon doveva esser inseguita solo da chi faceva quel mestiere, ma dalla società tutta: 'lain senso soggettivo e oggettivo - sosteneva - è compito non di ...... un decreto sulle semplificazioni, una norma per superare il codice degli appalti, un progetto perla). Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato? Accedi Resta informato ...Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attuato dal governo Draghi e volto a determinare gli interventi e gli investimenti in Italia con il supporto ...Le criticità che si potrebbero incontrare in questo percorso verso le riforme sono di carattere generale: ogni riforma modifica abitudini ...