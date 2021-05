La denuncia di due arbitri alla Procura di Roma: «Truccano i referti per arrivare in Serie A» (Di sabato 1 maggio 2021) La Procura di Roma sta valutando un fascicolo contenente una denuncia di arbitri ad altri arbitri. Un plico che potrebbe sconvolgere il sistema arbitrale italiano. Lo racconta Repubblica. Il plico (7 pagine e 8 allegati) è stato consegnato ai pm Romani da due tesserati dell’Aia: Daniele Minelli e Niccolò Baroni, fino all’anno scorso nell’organico della Serie B. Il 31 agosto 2020 sono stati “dismessi” “per adeguate motivazioni tecniche”, cioè perché avevano fatto peggio degli altri. Nella mail inviata dall’allora presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, ai due arbitri, era indicato anche il punteggio in base al quale era stata presa la decisione di dismetterli. Repubblica scrive: “su una lista di 25 — Baroni si è piazzato 23°, Minelli 24°. Rimangono invece ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 maggio 2021) Ladista valutando un fascicolo contenente unadiad altri. Un plico che potrebbe sconvolgere il sistema arbitrale italiano. Lo racconta Repubblica. Il plico (7 pagine e 8 allegati) è stato consegnato ai pmni da due tesserati dell’Aia: Daniele Minelli e Niccolò Baroni, fino all’anno scorso nell’organico dellaB. Il 31 agosto 2020 sono stati “dismessi” “per adeguate motivazioni tecniche”, cioè perché avevano fatto peggio degli altri. Nella mail inviata dall’allora presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, ai due, era indicato anche il punteggio in base al quale era stata presa la decisione di dismetterli. Repubblica scrive: “su una lista di 25 — Baroni si è piazzato 23°, Minelli 24°. Rimangono invece ...

