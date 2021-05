Isola dei Famosi 2021 | ancora bullismo contro Miryea | “Tu non esisti più”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 1 maggio 2021) All’deiStabile non sta passando un bel momento. Dopo l’ultima diretta, in cui ha candidamente confessato a Ilary Blasi che Gilles Rocca avrebbe chiesto apertamente ai compagni di metterlo in nomination (cosa che puntualmente hanno fatto tutti quanti), la modella bresciana è stata attaccata praticamente da tutti. In primis da Francesca Lodo, che le ha rinfacciato di aver detto che lei e Angela Melillo avevano concordato la nomination con Gilles. “Ci hai fatto passare per delle bugiarde, come se ogni volta per le nomination ci mettessimo d’accordo”, ha tuonato l’ex Letterina. Il più arrabbiato di tutti, però, è parso proprio Rocca. “Sei bugiarda, posso chiederti di non rivolgermi mail più la parola fino a quando starò qua, spero poco?” ha chiesto Gilles alla ragazza. L’attore, furioso, si è ...