Improta: “Il Benevento merita di stare in A. Contro il Cagliari dobbiamo vincere a tutti i costi” (Di sabato 1 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Otto Channel, il centrocampista del Benevento Riccardo Improta ha parlato della sconfitta Contro il Milan: “Abbiamo provato a mettere in difficoltà una grande squadra come il Milan, è evidente che se perdi 2-0 potevi fare meglio e qualcosa non ha funzionato. Ma la settimana prossima ci sarà la partita con il Cagliari ed è una sorta di finale da vincere a tutti i costi. Sappiamo benissimo che in casa non stiamo viaggiando ai ritmi che ci aspettavamo, non mi va nemmeno di soffermarmi sull’assenza del pubblico perchè purtroppo eravamo consapevoli della particolarità di quest’annata ricca di incognite. Ogni settimana ci interroghiamo su cosa fare per migliorare, il mister è un martello e noi dobbiamo cercare soltanto di non ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Otto Channel, il centrocampista delRiccardoha parlato della sconfittail Milan: “Abbiamo provato a mettere in difficoltà una grande squadra come il Milan, è evidente che se perdi 2-0 potevi fare meglio e qualcosa non ha funzionato. Ma la settimana prossima ci sarà la partita con iled è una sorta di finale da. Sappiamo benissimo che in casa non stiamo viaggiando ai ritmi che ci aspettavamo, non mi va nemmeno di soffermarmi sull’assenza del pubblico perchè purtroppo eravamo consapevoli della particolarità di quest’annata ricca di incognite. Ogni settimana ci interroghiamo su cosa fare per migliorare, il mister è un martello e noicercare soltanto di non ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Improta: 'Meritiamo di restare in Serie A, ci dobbiamo credere' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Improta: 'Meritiamo di restare in Serie A, ci dobbiamo credere' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Improta: 'Meritiamo di restare in Serie A, ci dobbiamo credere' - napolimagazine : BENEVENTO - Improta: 'Meritiamo di restare in Serie A, ci dobbiamo credere' - apetrazzuolo : BENEVENTO - Improta: 'Meritiamo di restare in Serie A, ci dobbiamo credere' -