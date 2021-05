Il tonno, bene rifugio che sconfigge il lockdown (Di sabato 1 maggio 2021) Il 2 maggio è la giornata internazionale del tonno: quello in scatola è stato una vera e propria ancora di salvezza per gli Italiani durante il lockdown, una certezza con la sua conservabilità, il suo valore nutrizionale e la sua versatilità. I consumi sono aumentati, le aziende si sono impegnate nella produzione, le scelte dei consumatori si sono fatte sempre più attente. È passato poco più di un anno da quando il Coronavirus ha fatto irruzione nelle nostre vite, costringendoci a un’infinita alternanza di chiusure e aperture. E all’annuncio del primo lockdown la reazione degli Italiani è stata immediata: un assalto ai supermercati. Le immagini degli scaffali rimasti vuoti parlano chiaro, così come i dati, che parlano dell’importante aumento di vendite nel circuito della Grande Distribuzione Organizzata. Un moto istintivo, quello che ... Leggi su linkiesta (Di sabato 1 maggio 2021) Il 2 maggio è la giornata internazionale del: quello in scatola è stato una vera e propria ancora di salvezza per gli Italiani durante il, una certezza con la sua conservabilità, il suo valore nutrizionale e la sua versatilità. I consumi sono aumentati, le aziende si sono impegnate nella produzione, le scelte dei consumatori si sono fatte sempre più attente. È passato poco più di un anno da quando il Coronavirus ha fatto irruzione nelle nostre vite, costringendoci a un’infinita alternanza di chiusure e aperture. E all’annuncio del primola reazione degli Italiani è stata immediata: un assalto ai supermercati. Le immagini degli scaffali rimasti vuoti parlano chiaro, così come i dati, che parlano dell’importante aumento di vendite nel circuito della Grande Distribuzione Organizzata. Un moto istintivo, quello che ...

