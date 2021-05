Il ministro Colao sull’e-commerce: «Aiutiamo le imprese a salire uno o due gradini in questa direzione» (Di sabato 1 maggio 2021) Nell’intervista a Colao proposta dal quotidiano Repubblica, il ministro per l’Innovazione Digitale parla per la prima volta a un giornale da quando ha assunto l’incarico. È un intervento importante, a tutto tondo, perché mette nero su bianco la strategia che deriva dal Recovery Fund, dagli investimenti che lo stato italiano si troverà ad affrontare nel tentativo – ultima chance, forse – per mettere in pari il nostro Paese con gli altri Stati membri dell’Unione Europea a livello di digitalizzazione. LEGGI ANCHE > Vi ricordate l’app Immuni? Ora potrebbe essere utile come passaporto vaccinale Intervista a Colao sulla digitalizzazione dell’Italia Il ministro Vittorio Colao ha fissato l’obiettivo, anzi lo ha confermato dal momento che – in parlamento – ne aveva già parlato il presidente del Consiglio ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 1 maggio 2021) Nell’intervista aproposta dal quotidiano Repubblica, ilper l’Innovazione Digitale parla per la prima volta a un giornale da quando ha assunto l’incarico. È un intervento importante, a tutto tondo, perché mette nero su bianco la strategia che deriva dal Recovery Fund, dagli investimenti che lo stato italiano si troverà ad affrontare nel tentativo – ultima chance, forse – per mettere in pari il nostro Paese con gli altri Stati membri dell’Unione Europea a livello di digitalizzazione. LEGGI ANCHE > Vi ricordate l’app Immuni? Ora potrebbe essere utile come passaporto vaccinale Intervista asulla digitalizzazione dell’Italia IlVittorioha fissato l’obiettivo, anzi lo ha confermato dal momento che – in parlamento – ne aveva già parlato il presidente del Consiglio ...

Advertising

giornalettismo : Il messaggio del ministro per la Transizione digitale arriva oggi, #PrimoMaggio, ed è diretto alle imprese italiane… - AmmatunaMaria : RT @INPS_it: Le nomine per il #ComitatoConsultivoperlaPADigitale. Tra gli incaricati chiamati a far parte dell’organo di consulenza al mini… - danyeronia : @LDRaimondo @asstel @vitt61 @ComunicareDigit @Cor_Com @ConfDigitale @UniLUISS @LUISSBusinessIP @repubblica Colao è… - ServidaAndrea : RT @InnovazioneGov: Una #transizionedigitale a beneficio di tutti, per una società più inclusiva. Ne ha parlato il Ministro #Colao durante… - ALiveriero : RT @giordi63: Complimenti Ministro @vitt61 per la scelta del Comitato Consultivo. -