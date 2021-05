I sindacati uniti il primo maggio: 'No allo sblocco dei licenziamenti' (Di sabato 1 maggio 2021) E' la festa dei lavoratori ed un giorno di mobilitazione per i sindacati, che quest'anno scelgono di essere in piazza con tre manifestazioni nazionali unitarie in luoghi simbolo, con le distanze e le ... Leggi su globalist (Di sabato 1 maggio 2021) E' la festa dei lavoratori ed un giorno di mobilitazione per i, che quest'anno scelgono di essere in piazza con tre manifestazioni nazionali unitarie in luoghi simbolo, con le distanze e le ...

globalistIT : - AndreD81 : RT @BorgoMarcello: Primo Maggio ai tempi del Covid, i sindacati uniti: “L’Italia si cura con il lavoro” 'In questa fase complessa il nostro… - uilcesena : RT @BorgoMarcello: Primo Maggio ai tempi del Covid, i sindacati uniti: “L’Italia si cura con il lavoro” 'In questa fase complessa il nostro… - BorgoMarcello : RT @BorgoMarcello: Primo Maggio ai tempi del Covid, i sindacati uniti: “L’Italia si cura con il lavoro” 'In questa fase complessa il nostro… - nonnadi2angeli : Andrew Enriques - Marchio della bestia; Sindacati e ambientalisti uniti ... -