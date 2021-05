Gli studi di RaiSport si trasformano in un ring: lite tra due giornalisti finisce a cazzotti (Di sabato 1 maggio 2021) Quando il ring diventa lo studio televisivo della Rai. E’ finita infatti a cazzotti la lite tra due giornalisti del servizio pubblico. Tutto è iniziato per una banale discussione sull’uso dell’aria condizionata poi però gli animi si sono infervorati e si è arrivati alle mani: uno dei due protagonisti è dovuto ricorrere anche alle cure dei sanitari perché presentava il volto sanguinante. Sul posto, oltre all’ambulanza con i sanitari che hanno prestato le prime cure al malcapitato, sono arrivate pure le forze dell’ordine per cercare di ricostruire i fatti e quindi attribuire le responsabilità. Ma chi ha trasformato gli studi di Saxa Rubra in un ring di pugilato? I nomi sono stati svelati da Dagospia e si tratta di un giornalista, voce storica del pugilato, e di un suo ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 1 maggio 2021) Quando ildiventa loo televisivo della Rai. E’ finita infatti alatra duedel servizio pubblico. Tutto è iniziato per una banale discussione sull’uso dell’aria condizionata poi però gli animi si sono infervorati e si è arrivati alle mani: uno dei due protagonisti è dovuto ricorrere anche alle cure dei sanitari perché presentava il volto sanguinante. Sul posto, oltre all’ambulanza con i sanitari che hanno prestato le prime cure al malcapitato, sono arrivate pure le forze dell’ordine per cercare di ricostruire i fatti e quindi attribuire le responsabilità. Ma chi ha trasformato glidi Saxa Rubra in undi pugilato? I nomi sono stati svelati da Dagospia e si tratta di un giornalista, voce storica del pugilato, e di un suo ...

