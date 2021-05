Fabian ritorna titolare e riconfermato Hysaj | resta solo un dubbio

(Di sabato 1 maggio 2021) Il Corriere dello Sport annuncia le decisioni di Gattuso per il match tra Napoli e Cagliari.un. Grande ritorno in campo di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ilnapolionline : CENTROCAMPO - Fabian Ruiz ritorna in mediana e affiancherà Demme - -

A centrocampoRuiz dopo aver risolto i problemi di lombalgia. Lo spagnolo sara' al fianco di Demme che al momento e' intoccabile. Cosi' come Zielinski che in fase di possesso si ...Scelte obbigate anche per il centrocampo doveBakayoko in luogo dello squalificato Demme. ... Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj;Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; ...Alla vigilia del match contro il Torino si era fermato per un problema alla schiena, perciò Gattuso non lo volle rischiare. Si parla di Fabian Ruiz ...Il Napoli nella giornata di domani sfiderà il Cagliari allo stadio Maradona. Elseid Hysaj confermato ancora una volta titolare.