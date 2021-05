F1 GP Portogallo 2021, Sainz: “Bene stare davanti a Leclerc, ora sento mia la macchina” (Di sabato 1 maggio 2021) “E’ stata una qualifica difficile per tutti, ho cambiato un paio di cose rispetto a Imola. E’ difficile spingere ma devo dire che oggi ho sentito la macchina più mia, ho maggiore fiducia e mi ha lasciato maggiori sensazioni. stare davanti a Leclerc è un buon segno ma sono focalizzato sul mio set up di guida”. Lo ha detto Carlos Sainz al termine delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo di Formula 1 chiuse con il quinto crono dallo spagnolo della Ferrari, capace di far meglio di Leclerc: “Sono un po’ ‘geloso’ di Charles che parte con le media. In Q2 ho fatto un errore, volevo anche io chiedere la media ma per andare in Q3 ho deciso di utilizzare la soft”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) “E’ stata una qualifica difficile per tutti, ho cambiato un paio di cose rispetto a Imola. E’ difficile spingere ma devo dire che oggi ho sentito lapiù mia, ho maggiore fiducia e mi ha lasciato maggiori sensazioni.è un buon segno ma sono focalizzato sul mio set up di guida”. Lo ha detto Carlosal termine delle qualifiche del Gran Premio deldi Formula 1 chiuse con il quinto crono dallo spagnolo della Ferrari, capace di far meglio di: “Sono un po’ ‘geloso’ di Charles che parte con le media. In Q2 ho fatto un errore, volevo anche io chiedere la media ma per andare in Q3 ho deciso di utilizzare la soft”. SportFace.

SkySportF1 : F1, GP Portogallo: l'analisi delle prove libere da Portimao #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Ferrari, Mekies: 'Più vicini ai nostri competitors, ma non credo sarà diverso da Imola' #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ? Moto distrutta per #MM93, pilota ok ?? Il video della caduta in curva 7 #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - FormulaPassion : #F1 | Alla luce dei risultati delle qualifiche del #PortugueseGP, chi sarà il favorito per la vittoria? Fate il vos… - Vivodisogniebas : RT @Ansa_ER: F1: Portogallo; pole Bottas e Hamilton 2/o, Ferrari Sainz 5/a. Alle spalle delle Mercedes le Red Bull di Verstappen e Perez #A… -