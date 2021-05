Eriksen | “Il mio gol può essere quello dello Scudetto | sono molto contento”

(Di sabato 1 maggio 2021) Grande felicità per Christian, autore del gol che ha sbloccato Crotone-Inter. Il centrocampista danese, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la vittoria dei nerazzurri. “Gol? Non ufficialmente, dobbiamo aspettare domani. Però siamovicini al titolo.per il gol, non ne ho segnati tanti ma se questo sarà il golsarò felicissimo. L’Atalanta? La vedrò a casa con la mia famiglia”. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FBiasin : Vola, mio Mini Pony ???? #Eriksen #CrotoneInter - CB_Ignoranza : “Ma sei scemo?! Mio cugino è diventato sordo per questo scherzo idiota!” cit. #Eriksen #Inter #CrotoneInter - smaddalusss : RT @CB_Ignoranza: “Ma sei scemo?! Mio cugino è diventato sordo per questo scherzo idiota!” cit. #Eriksen #Inter #CrotoneInter https://t.co… - salvione : Eriksen: 'Mio il gol dello scudetto? Magari...' - g_ziggystardust : RT @FBiasin: Vola, mio Mini Pony ???? #Eriksen #CrotoneInter -

GioiaIl danese è entrato a metà ripresa ed è stato lui a firmare la rete che ha sbloccato il risultato. "Ufficialmente ilnon è il gol dello scudetto - ha ammesso sorridendo parlando a ...Su Brozovic ed: ' Di Christian prenderei la qualità, l'eleganza, è un giocatore che può ... Il? E' stato emozionante quello contro la Juventus e quella forse è la partita che ci ha dato la ...Serse Cosmi ha commentato in questo modo la sconfitta per 2-0 contro l'Inter: "Non sono felice. C'è una mentalità che non è la mia" ...Su Instagram, intanto, il presidente Steven Zhang ha ringraziato la squadra, mentre De Vrij ha esaltato Conte: "Se lo spogliatoio è unito, il merito è suo".