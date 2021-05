DIRETTA F1, GP Portogallo LIVE: Ocon davanti nella FP3, Leclerc 2° (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI 13.24: Leclerc migliora il proprio tempo ed è secondo a 2 millesimi da Ocon con le soft. Un grosso sovrasterzo nel t-3 per lui, altrimenti avrebbe preso la vetta. 13.23: Migliora Sainz ed è settimo con le soft a 0?429 da un Ocon molto veloce. 13.20: Arrivano i primi crono per la Ferrari con Leclerc secondo a 71 millesimi con le soft da Ocon con le medie. Sainz è nono a 0?733. 13.19: Raikkonen si prende la vetta con l’Alfa Romeo: 1’19?944 con le gomme soft a precedere di 5 millesimi Alonso con le medie e Perez di 57 millesimi con le soft. 13.17: La pista si migliora giro dopo giro e Tsunoda con le gomme medie si porta in vetta su AlphaTauri in ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI 13.24:migliora il proprio tempo ed è secondo a 2 millesimi dacon le soft. Un grosso sovrasterzo nel t-3 per lui, altrimenti avrebbe preso la vetta. 13.23: Migliora Sainz ed è settimo con le soft a 0?429 da unmolto veloce. 13.20: Arrivano i primi crono per la Ferrari consecondo a 71 millesimi con le soft dacon le medie. Sainz è nono a 0?733. 13.19: Raikkonen si prende la vetta con l’Alfa Romeo: 1’19?944 con le gomme soft a precedere di 5 millesimi Alonso con le medie e Perez di 57 millesimi con le soft. 13.17: La pista si migliora giro dopo giro e Tsunoda con le gomme medie si porta in vetta su AlphaTauri in ...

