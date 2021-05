Dietro i veleni su Conte l’ombra di una loggia segreta che arriva al Csm

(Di sabato 1 maggio 2021) Dopo il terremoto degli incontri carbonari dell’ex pm Luca Palamara, al Consiglio superiore della magistraturapure lo tsunami giudiziario che in queste ore sta gettando altre pesanti ombre sulle toghe italiane. Si tratta dello scandalo dei plichi inviati anonimamente enenti presunti verbali d’indagine, i quali sembrerebbero essere stati estratti dai computer dei pubblici ministeri di Milano, in cui si palesa l’inquietante ipotesi investigativa, fatta propria dalla Procura di Perugia che sul caso ha aperto un fascicolo, della possibile esistenza di unadenominata “Ungheria”, composta da politici, magistrati e imprenditori, che sarebbe stata capace di condizionare il Csm e altri settori dello Stato. L’evidenza di ciò, secondo quanto si apprende dall’inchiesta su cui il procuratore Raffaele ...

LA NOTIZIA

L'ombra dell'insabbiamento di un'indagine che delinea scenari da nuova P2, itutti interni anzitutto alla Procura di Milano , e poi una fuga di notizie che rimanda ...potrebbe esserci ...... a prepararne l'assetto nel panorama politico di un centrodestra parecchio dissestato dae ...le quinte di un governo perennemente in bilico è stato sicuramente facile per lui ...Una loggia segreta denominata Ungheria composta da politici, al Csm magistrati e imprenditori nata per condizionare il Csm e pezzi dello Stato. è l’ipotesi a cui lavora la Procura di Perugia, dopo l’u ...di REDAZIONE POLITICA “Ho ricevuto un plico anonimo, tramite spedizione postale, contenente la copia informatica e priva di sottoscrizione dell’ interrogatorio di un indagato reso nel dicembre 2019 di ...