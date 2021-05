Crotone-Inter- 0-2: il sogno scudetto è diventato realtà (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi 1 Maggio 2021 nello Stadio Ezio Scida alle ore 18:00 si è disputata la partita Crotone-Inter di Serie A. Nel primo parziale la squadra di casa parte con convinzione e caparbietà mentre l’Inter sembra frastornata, ma dura poco. L’Inter cresce e comincia a confezionare azioni importanti con Lukaku e Lautaro che trovano due pali a sbarrargli la strada. Nel secondo tempo arriva la rete dei nerazzurri grazie a Eriksen e lo scudetto è ipotecato e domani lo si festeggerà. Pre Crotone-Inter: le dichiarazioni degli allenatori Crotone-Inter: formazioni ufficiali Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji, Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca, Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi. Inter ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi 1 Maggio 2021 nello Stadio Ezio Scida alle ore 18:00 si è disputata la partitadi Serie A. Nel primo parziale la squadra di casa parte con convinzione e caparbietà mentre l’sembra frastornata, ma dura poco. L’cresce e comincia a confezionare azioni importanti con Lukaku e Lautaro che trovano due pali a sbarrargli la strada. Nel secondo tempo arriva la rete dei nerazzurri grazie a Eriksen e loè ipotecato e domani lo si festeggerà. Pre: le dichiarazioni degli allenatori: formazioni ufficiali(3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji, Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca, Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi....

