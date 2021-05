MCalcioNews : Crotone, Ursino:” Simy può stare tranquillamente in Serie A” - siamo_la_Roma : ?? Dopo il #ManchesterUtd ci sarà il #Crotone ?? La squadra di #Cosmi è già retrocessa ?? Il tecnico fissa la ripr… - infoitinterno : Calciomercato Crotone, spunta un’altra pista per il dopo Cosmi | Le ultime - MondoNapoli : Cosmi: “Crotone ha valori, dispiace andare in B...” - - psb_original : Crotone, Cosmi: 'Futuro? Di sicuro non voglio più fare un torneo che porti all'eutanasia di una squadra' #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Cosmi Crotone

Lunedì di riposo non solo per i calciatori della Roma , ma anche per ildi Serse. I prossimi avversari in campionato della squadra giallorossa torneranno ad allenarsi domattina per preparare il match di domenica (fischio d'inizio ore 18) valido per la 35° ...... le bocciate:voto 5 : Purtroppo, come era previsto da un po', i calabresi lasciano la Serie A, dopo aver fatto troppo poco durante la stagione. A febbraio erano già spacciati, da lìha ...In caso di separazione tra Serse Cosmi e i calabresi, un profilo che potrebbe fare al caso del Crotone potrebbe essere quello di Paolo Zanetti, allenatore del Venezia e già in passato tecnico dell'Asc ...Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha fatto un bilancio stagionale ai microfoni di TMW Radio Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha fatto un bilancio stagionale ai microfoni ...