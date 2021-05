Calciomercato Milan, soldi e bomber | Assalto a Kessie (Di sabato 1 maggio 2021) Franck Kessie è stato fin qui uno degli assoluti punti di forza del Milan di Stefano Pioli. Il suo contratto coi rossoneri scade però a giugno 2022 Con 11 gol,… L'articolo Calciomercato Milan, soldi e bomber Assalto a Kessie è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 1 maggio 2021) Franckè stato fin qui uno degli assoluti punti di forza deldi Stefano Pioli. Il suo contratto coi rossoneri scade però a giugno 2022 Con 11 gol,… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, assalto a De Paul in cambio di Hauge: l'Udinese riflette - DiMarzio : #Milan, incontro di #calciomercato in sede con l’entourage di #Kokcu - Gazzetta_it : Il Milan ha l'accordo con Maignan. E Donnarumma tace ancora #calciomercato - LukeRedblack : RT @Gazzetta_it: #Milan, assalto a De Paul in cambio di Hauge: l'Udinese riflette - calcioepepe : CM Scommesse: Crotone-Inter e Milan-Benevento da gol, la quaterna del sabato -